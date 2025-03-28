Променад в Светлогорске готов на 75 процентов: когда закончат работу

СВЕТЛОГОРСК, 28 марта, ФедералПресс. В Светлогорске продолжаются работы по реконструкции набережной. ГБУ КО «Балтберегозащита» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уточняет, что готовность объекта достигла 75 %.
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