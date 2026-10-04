США вывели все стратегические бомбардировщики B-1 с британской базы Фэрфорд после задержаний по подозрению в теракте

Соединённые Штаты Америки вывели все свои стратегические бомбардировщики B-1 с британской авиабазы Фэрфорд спустя неделю после предотвращения попытки теракта на объекте, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
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