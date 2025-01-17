Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Удар по рыночным ожиданиям

Удар по рыночным ожиданиям

Рынки видят то, что хотят увидеть. И слышат то, что хотят услышать. Инвесторы не обратили внимания на ускорение потребительских цен в декабре до 2,9% г/г и не пересмотр данных по розничным продажам в ноябре с 0,7% до 0,8% м/м.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх