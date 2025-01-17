Удар по рыночным ожиданиям

Рынки видят то, что хотят увидеть. И слышат то, что хотят услышать. Инвесторы не обратили внимания на ускорение потребительских цен в декабре до 2,9% г/г и не пересмотр данных по розничным продажам в ноябре с 0,7% до 0,8% м/м.