Эквадор: По меньшей мере один человек был убит после того, как боевики устроили засаду на его автомобиль на Авенида Доминго Комин в секторе Лос-Тулипанес в Гуаякиле поздно вечером по местному времени 21 июля.
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