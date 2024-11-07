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Ветлугин об отказе от соцсетей: «Выбрал этот путь осознанно. Глобально на мою жизнь это не повлияло, не чувствую жесткой потребности»

– Вы довольно долго не ведете соцсети. Не чувствуете нехватки? – Я понимаю, что отчасти лишил себя плотного взаимодействия с болельщиками, это не отнимает моей любви к ним, я надеюсь, что и их любви ко мне тоже.

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