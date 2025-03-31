Пассивная красота: тренд или дисциплина, замаскированная под удобство?

Анна Дычева-Смирнова, управляющий директор ExpoVisionRus, организатор выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации, ведущая телеграм-канала BeautyAD В мире, где ускоряется ритм жизни, а времени на ритуалы красоты остается все меньше, потребители ищут способы сохранить привлекательность, не жертвуя драгоценными минутами утренней рутины.