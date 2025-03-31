Пассивная красота: тренд или дисциплина, замаскированная под удобство?

Анна Дычева-Смирнова, управляющий директор ExpoVisionRus, организатор выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации, ведущая телеграм-канала BeautyAD В мире, где ускоряется ритм жизни, а времени на ритуалы красоты остается все меньше, потребители ищут способы сохранить привлекательность, не жертвуя драгоценными минутами утренней рутины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии