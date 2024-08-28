Дзюба прокомментировал слова Кокорина о приглашении на Кипр

Бывший нападающий сборной России и московского "Локомотива" кратко отреагировал на слова российского форварда кипрского "Ариса" Александра Кокорина, который заявил, что Дзюба отказался от приглашения клуба из Кипра.
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