Психолог Варская: популярная установка «как встретишь Новый год, так его и проведешь» не работает

Паническая подготовка к главному зимнему празднику может привести к серьезному стрессу. О том, почему не работает популярная установка «как встретишь Новый год, так его и проведешь», рассказала психолог Наталия Варская в беседе с «ФедералПресс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии