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Социологи НИУ ВШЭ объяснили разницу для россиян между «нормой» и «жить можно»

Ученые НИУ ВШЭ на основе опроса выделили четыре потребительских стандарта россиян. Результаты исследования представлены в статье сотрудников Центра анализа доходов и уровня жизни исследовательского университета в журнале «Экономическая социология».

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