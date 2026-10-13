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Трамп отрезал Зеленскому разведданные. Киев вынуждают капитулировать?

Трамп отрезал Зеленскому разведданные. Киев вынуждают капитулировать?

Дональд Трамп ответил на оскорбления Владимира Зеленского. Тот, напомним, назвал американского президента слабаком и другими нехорошими словами.

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