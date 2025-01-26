Неужели Запад еще не понял?

Валерий Фоменков

Рабочими являются только первые два пункта из приведённых Э. Лойдом, это всем понятно. Плюс к ним те пункты, о которых заявлял В. Путин в самом начале СВО. И плюс обязательный пункт о военном трибунале над оставшимися в живых бандеро-фашистами, с вынесением приговора за их преступления и приведением приговора в исполнение. Всё остальное - от лукавого.