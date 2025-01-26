Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • олег яковук
    А зачем нам до нее доплевывать. Она сама уже подставилась с голой вечеринкой и со словами про масколей.Лолита Милявская ...
  • Karmadon
    Беснуйтесь, беснуйтесь... До Лолиты вам не доплюнуть, даже если на табуретку вскарабкаетесь.Лолита Милявская ...
  • Karmadon
    Да.Лолита Милявская ...

Неужели Запад еще не понял?

Неужели Запад еще не понял?

Четыре способа получить мир увидели на Западе.ТАСС перечислил их в сообщении о статье Энтони Лойда в The Times.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Рабочими являются только первые два пункта из приведённых Э. Лойдом, это всем понятно. Плюс к ним те пункты, о которых заявлял В. Путин в самом начале СВО. И плюс обязательный пункт о военном трибунале над оставшимися в живых бандеро-фашистами, с вынесением приговора за их преступления и приведением приговора в исполнение. Всё остальное - от лукавого.
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12 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Победить надо во что бы -то не стало!
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12 час.
Семен Демин
Пока запад остается сильным война не закончится.
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6 час.

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