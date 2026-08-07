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В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Виталий Карасев объяснил, почему клуб приобрел у «Зенита» Евгения Латышонка и сразу отправил вратаря в аренду в «Балтику».

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