Путин заявил Польше, что любая агрессия против Беларуси — это нападение на Россию

Президент Владимир Путин в пятницу обвинил члена НАТО Польшу в территориальных амбициях в отношении бывшего Советского Союза и заявил, что любая агрессия против соседа и близкого союзника России Беларуси будет считаться нападением на Россию.
Президент Владимир Путин в пятницу обвинил члена НАТО Польшу в территориальных амбициях в отношении бывшего Советского Союза и заявил, что любая агрессия против соседа и близкого союзника России Беларуси будет считаться нападением на Россию.
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