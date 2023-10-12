Российский омбудсмен Борис Титов предложил пополнять трудовые ресурсы для отечественной экономики в Юго-Восточной Азии.
Рабсила
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Российский омбудсмен Борис Титов предложил пополнять трудовые ресурсы для отечественной экономики в Юго-Восточной Азии.
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