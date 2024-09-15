Украинский ресурс: Сырский начал снимать подразделения ВСУ с Харьковского направления для переброски на Курское Сырский снова начал снимать подразделения с других направлений для переброски на Курское.
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Украинский ресурс: Сырский начал снимать подразделения ВСУ с Харьковского направления для переброски на Курское Сырский снова начал снимать подразделения с других направлений для переброски на Курское.
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