Новосибирский актёр Никита Кологривый играет маньяка в сериале "Метод-3"

В Сети появились первые кадры со съёмок продолжения популярного сериала.В продолжении криминального сериала "Метод" (3 сезон) снимается актёр из Новосибирска Никита Кологривый, которому досталась роль серийного маньяка по прозвищу Зверь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии