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Царьград

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Новосибирский актёр Никита Кологривый играет маньяка в сериале "Метод-3"

Новосибирский актёр Никита Кологривый играет маньяка в сериале "Метод-3"

В Сети появились первые кадры со съёмок продолжения популярного сериала.В продолжении криминального сериала "Метод" (3 сезон) снимается актёр из Новосибирска Никита Кологривый, которому досталась роль серийного маньяка по прозвищу Зверь.

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