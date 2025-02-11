Сложный тест для настоящих интеллектуалов: угадайте книгу по иллюстрации, сделанной нейросетью

Придется постараться фото: Midjorney/ParentsХотим мы того или нет, нейросети заполонили нашу жизнь. Люди пишут с их помощью дипломы, эссе и сопроводительные письма, обращаются к ним, когда нужен совет или поддержка, пишут коды и решают задачи.