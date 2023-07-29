Общественная служба новостей

1 597 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    Да пусть они от одной только мысли, что такое может произойти трепещут и мучаются кошмарами.Сенатор Косачев о...
  • miftirina Николаева
    Вот идиоты, конечно - снимут герб и тут же будет им счастье))).В Киеве приступил...
  • Валерий Махахей
    Где-то читал что если эти дебилы тронут монумент то может произойти обрушение !!!В Киеве приступил...

Помощник Кадырова Дудаев провел разъяснительную беседу с авторами фейка о гибели батальона

Помощник Кадырова Дудаев провел разъяснительную беседу с авторами фейка о гибели батальона

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил в Telegram, что провел разъяснительную беседу с авторами фейка о гибели батальона из республики в зоне СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх