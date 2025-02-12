Shot: Шакро Молодой может стать фигурантом нового дела по статье 210.1

Вор в законе Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой, которого считают одним из самых криминальныз влиятельных авторитетов, может попасть под новое уголовное дело — о занятии высшего положения в криминальном мире.
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