Россиянам объяснили, почему не стоит оставлять авто в теплом гараже зимой

В холода перед многими автомобилистами встает вопрос — где оставить машину на ночь. Лучшим вариантом специалисты называют проветриваемый паркинг, а вот оставлять авто в теплом гараже не стоит из-за перепада температур, рассказал автоэксперт Сергей Канаев в беседе с журналом «За рулем».