В МИД объяснили, зачем Европе нужны переговоры с Россией

Министерство иностранных дел России прокомментировало актуальность переговоров между Европой и Россией, подчеркнув, что европейские страны заинтересованы в диалоге прежде всего по прагматическим причинам.
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