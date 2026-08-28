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FiNE NEWS

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В МИД объяснили, зачем Европе нужны переговоры с Россией

В МИД объяснили, зачем Европе нужны переговоры с Россией

Министерство иностранных дел России прокомментировало актуальность переговоров между Европой и Россией, подчеркнув, что европейские страны заинтересованы в диалоге прежде всего по прагматическим причинам.

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