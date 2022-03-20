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Малкин – 2-й игрок в истории «Питтсбурга» с 1000 минут штрафа. Рекорд у Кевина Стивенса – 1048

Евгений Малкин – 2-й игрок в истории «Питтсбурга» с 1000 минут штрафа. Российский нападающий получил малый штраф за атаку вратаря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1).

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