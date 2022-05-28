Радар: изобретение и история

Уотсон-Уотту мы обязаны изобретением радара.Физик Роберт Уотсон-Уотт, рожденный в 1892 году и окончивший Сент-Э́ндрюсский университет — старейший в Шотландии, работал в английском Гидрометцентре, по-нашему, или Британском Метеорологическом Центре.