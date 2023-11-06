Американец купил сразу два Rolls-Royce и стал первым в США владельцем Spectre

Американский бизнесмен и заядлый автомобильный коллекционер Майкл Фукс, который владеет уже более чем сотней автомобилей — среди которых как минимум 15 экземпляров Rolls-Royce! — пополнил своё собрание эксклюзивов первым в истории британского бренда электромобилем Spectre.
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