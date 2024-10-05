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Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Россией

Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Россией

Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса.

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