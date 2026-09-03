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«О, этот жалкий народ, он плохо кончит». России предлагают сохранить и даже присвоить Институт Гете

«О, этот жалкий народ, он плохо кончит». России предлагают сохранить и даже присвоить Институт Гете

Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал закрытие всех филиалов Института Гете на территории РФ после решения Берлина закрыть «Русский дом» в рамках ответных мер на действия Германии, обвинившей РФ в диверсии с дроном в аэропорту Лейпцига.

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