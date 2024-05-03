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Фозул шел-шел, и просто пнул 9-летнюю девочку. Ему прилетел урок вежливости

Фозул шел-шел, и просто пнул 9-летнюю девочку. Ему прилетел урок вежливости

Очередной последователь дела Титова и Хуснуллина вчера решила открыть нам глаза.

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Комментарии
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александр капитонов
Адвокат сам выйдет работать дворником? Интересно аж. ))))) Нужна управляемая  эмиграция. 100% контролируемая. Глав диаспор сразу в лагеря валить лес, пожизненно. Никаких землячеств. Только служба найма эмиграции. Где должны быть данные НА КАЖДОГО. Все &quot;неучтенные&quot; - бесплатно в трудовые отряды(типа ЗК) по восстановлению Донбасса. Лет на 5. После - домой. Без судимости, но с пожизненным запретом на въезд в РФ. Если хочет- пусть опять нелегально приезжает. Ещё раз 5 лет поработает бесплатно.
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13 час.
В
Воробей
Проблема с массовыми разводами коренится  вовсе не в материальном аспекте, а в том, что в эмансипированном социуме матери, хронически боящиеся за своих дочерей, внушают девочкам антисексуальную программу, делающую вырастающих из них женщин ОБЪЕКТИВНО неспособными практиковать регулярный удовлетворительный секс с мужьями, именно ими! Это - чисто психологическая проблема. Как раз это приводит к разрушению семей, а не банальная бедность. Что проявляется в том, что более состоятельные семьи разводятся тоже массово! Хотя, конечно, явная бедность не способствует миру в семье.
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13 час.
NS
Nina Solovova
Что Вы воздух сотрясаете? Никто этого не будет делать. Чиновники российские эти диаспоры и создали - и очень заинтересованы в их существовании. Они на этих диаспорах почище проституции или наркоты &quot;зарабатывают&quot;. Кто из них будет посылать мигрантов &quot;лес валить&quot;??!!
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11 час.

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