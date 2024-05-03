Фозул шел-шел, и просто пнул 9-летнюю девочку. Ему прилетел урок вежливости

александр капитонов Адвокат сам выйдет работать дворником? Интересно аж. ))))) Нужна управляемая эмиграция. 100% контролируемая. Глав диаспор сразу в лагеря валить лес, пожизненно. Никаких землячеств. Только служба найма эмиграции. Где должны быть данные НА КАЖДОГО. Все "неучтенные" - бесплатно в трудовые отряды(типа ЗК) по восстановлению Донбасса. Лет на 5. После - домой. Без судимости, но с пожизненным запретом на въезд в РФ. Если хочет- пусть опять нелегально приезжает. Ещё раз 5 лет поработает бесплатно.

В Воробей Проблема с массовыми разводами коренится вовсе не в материальном аспекте, а в том, что в эмансипированном социуме матери, хронически боящиеся за своих дочерей, внушают девочкам антисексуальную программу, делающую вырастающих из них женщин ОБЪЕКТИВНО неспособными практиковать регулярный удовлетворительный секс с мужьями, именно ими! Это - чисто психологическая проблема. Как раз это приводит к разрушению семей, а не банальная бедность. Что проявляется в том, что более состоятельные семьи разводятся тоже массово! Хотя, конечно, явная бедность не способствует миру в семье.