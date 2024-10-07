ГАИ стала массово лишать водителей прав за обгон по трамвайным путям

Движение по трамвайным путям, фото: njcar.ru Несмотря на то, что правила дорожного движения четко регулируют движение машин по рельсам, обгоны по трамвайным путям продолжают вызывать у автомобилистов множество вопросов.
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