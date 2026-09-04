Нарышкин: ЕС заложил готовность к конфликту с Россией к 2030 году

Евросоюз заложил готовность к масштабному конфликту с Россией к 2030 году в свои основные концептуальные документы.
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Зачем нас постоянно "подогревают" для поддержания уровня стресса. Как к этому относятся наши чиновники от здравоохранения и практикующие медработники? Понял только одно - демографические провалы этим не устранить.