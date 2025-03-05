Взрыв произошел в многоквартирном доме в Белореченске Краснодарского края: подробности

В Белореченске Краснодарского края произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме. По данным МЧС России, в результате происшествия, обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов.
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