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Взрыв произошел в многоквартирном доме в Белореченске Краснодарского края: подробности

Взрыв произошел в многоквартирном доме в Белореченске Краснодарского края: подробности

В Белореченске Краснодарского края произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме. По данным МЧС России, в результате происшествия, обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов.

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