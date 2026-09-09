Военнослужащие «Севера» выстроили систему охоты на тяжелые беспилотники ВСУ

Систему обнаружения и уничтожения тяжелых беспилотников противника создали военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» на харьковском направлении, рассказал командир взвода мобильных огневых групп с позывным Пегас 9 сентября.
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