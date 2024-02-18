Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 18 февраля

Иран, опасаясь спровоцировать прямую конфронтацию с США, в частном порядке на Ближнем Востоке проявлять сдержанность по отношению к американским силам в регионе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии