Аль-Арабия сообщил, что суданские военные освободили ряд задержанных чиновников

ДОХА, 30 окт - РИА Новости. Суданские военные власти освободили ряд задержанных ранее чиновников, в том числе министра здравоохранения Омара ан-Наджиба, сообщили телеканалу "Аль-Арабия" осведомленные источники.
Популярные статьи
- Экономист рассказал о последствиях краха Украины для России
- Поклонская заявила, что не забудет тех, кто превратил Украину «в руину»
- AVA (Молдавия): «Внезапная претензия Кремля по поводу 700 миллионов долларов очень похожа на сумму всех активов „Молдовагаз", которая как раз составляет порядка 700 миллионов долларов»
Свежие комментарии