Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Марсель Ибрагимов: «ЦСКА – лучший клуб в России. Очень рад, что мне предоставили шанс, буду отрабатывать по полной»

Клуб и защитник подписали соглашение на три года. – Шесть лет я выступал в системе ЦСКА. Мне нравится эта организация, ЦСКА – лучший клуб в нашей стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх