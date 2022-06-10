Мурманские нахимовцы завершают практику на кораблях Северного флота

Мурманские нахимовцы завершают практику на кораблях Северного флота

Нахимовцы совершали проход по Кольскому заливу на борту катеров вспомогательного флота, а также были на борту боевых кораблей в ходе манёвров по развёртыванию сил флота в море.

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