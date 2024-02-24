Как выглядит самый полезный банан: мнение диетологов

Зеленый, светло-желтый, темно-желтый, слегка коричневый, с коричневыми пятнами или, может быть, перезревший? Эксперт по питанию развенчал распространенные мифы о бананах и объяснила, влияет ли цвет фруктов на содержание питательных веществ.