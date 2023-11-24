Съевших газон коров задержали

Коров, которые съели газон у мемориала в Кисловодске, отправили на штрафстоянку. Теперь хозяевам придется не только подтвердить право собственности, но и заплатить за животных штраф, а также убрать за ними улицы.
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