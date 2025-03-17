Со мной, уважаемая редакция, знакомая недавно поделилась проблемой. Тревожится о том, что её внучка, студентка четвёртого курса, стала нервной, огрызается на родителей, с бабушкой общается редко и неохотно, на бабушкин звонок иной раз может и не ответить.
Пусть ей муж всё покупает
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Правда, могли бы помочь дочке.
Ответить
9 час.
Элеонора Коган
А жених человек ненадёжный.
Ответить
9 час.
Анатолий Кузнецов
свой "домик" делается своими руками (трудами), а халява на пользу не идет
Ответить
9 час.
Свежие комментарии