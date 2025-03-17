Моя семья. Счас...
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Пусть ей муж всё покупает

Пусть ей муж всё покупает

Со мной, уважаемая редакция, знакомая недавно поделилась проблемой. Тревожится о том, что её внучка, студентка четвёртого курса, стала нервной, огрызается на родителей, с бабушкой общается редко и неохотно, на бабушкин звонок иной раз может и не ответить.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Правда, могли бы  помочь дочке.
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9 час.
Элеонора Коган
А жених человек ненадёжный.
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9 час.
Анатолий Кузнецов
свой &quot;домик&quot; делается своими руками (трудами), а халява на пользу не идет
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9 час.
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