Пусть ей муж всё покупает

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Со мной, уважаемая редакция, знакомая недавно поделилась проблемой. Тревожится о том, что её внучка, студентка четвёртого курса, стала нервной, огрызается на родителей, с бабушкой общается редко и неохотно, на бабушкин звонок иной раз может и не ответить.