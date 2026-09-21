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ИА Регнум

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В Тольятти перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

Пассажирский микроавтобус перевернулся в Тольятти, есть пострадавшие. Об этом 21 сентября сообщили очевидцы.

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