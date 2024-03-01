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  • Надежда Донцова
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Живущая в глухой деревне мать Самбурской трогательно поздравила дочь с днем рождения

Живущая в глухой деревне мать Самбурской трогательно поздравила дочь с днем рождения

Актриса, певица и телеведущая Настасья Самбурская празднует 37-й день рождения. В личном блоге она активно публикует поздравления от коллег и близких, хотя праздник решила не устраивать — отмечает «сама с собой».

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Комментарии
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Надежда Донцова
Поздравляю с днем рождения Настасью! Пожелаю ей творческих успехов! Все что она делает мне очень нравится!👍
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