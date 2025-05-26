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Эксперт Позднякова отметила, что интервальное повторение ускорит подготовку к экзаменам

Эксперт Позднякова отметила, что интервальное повторение ускорит подготовку к экзаменам

Подготовка к экзаменам не обязательно должна быть мучительной и утомительной. Шеф-редактор EdTech-компании «Лань» Екатерина Позднякова в интервью Life рассказала о нескольких способах, которые помогут оптимизировать процесс обучения.

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