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Стеф Карри расплакался после победы в 6-м матче и завоевания титула

Лидер «Уорриорз» Стефен Карри не сдержал эмоций после победы в шестом матче финальной серии с «Селтикс» (103:90, 4-2) и завоевания чемпионского титула.

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