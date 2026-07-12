TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 036 подписчиков

Обещал развестись, но остался с женой: почему Надя Ручка восемь лет жила в ожидании и как обрела счастье в тихом браке

Обещал развестись, но остался с женой: почему Надя Ручка восемь лет жила в ожидании и как обрела счастье в тихом браке

Певица Надя Ручка, запомнившаяся миллионам как яркая солистка группы «Блестящие», долгие годы скрывала личную драму за сценической улыбкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии