В США высмеяли физические и умственные способности Байдена

Американское шоу SNL выпустило скетч про соратников Джо Байдена Популярное американское шоу Saturday Night Live (SNL) выпустило скетч про соратников президента Соединенных Штатов Джо Байдена, включая пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
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