Вирусолог рассказал о самом распространенном в Москве штамме коронавируса

Новый штамм коронавируса FLiRT, который стал самым распространенным в Москве, не совсем легкий, рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии