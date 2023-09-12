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Медик ВСУ: Победы не будет и через год, мы несём большие потери

Медик ВСУ: Победы не будет и через год, мы несём большие потери

На Украине снова заговорили о больших военных потерях и призвали объединить усилия.Украинская армия продолжает нести огромные потери на полях сражения в противостоянии с Россией, а само население неадекватно оценивает перспективы военной структуры.

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