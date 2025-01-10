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Хит Елены Север «Эта любовь» вызвал овации на праздничном концерте «Рождество с Григорием Лепсом»

Хит Елены Север «Эта любовь» вызвал овации на праздничном концерте «Рождество с Григорием Лепсом»

Один из самых ярких и блистательных номеров зрителям на этот раз подарила Елена Север. Шоу прошло в конце минувшего года на сцене LIVE Arena, а 7 января увидеть грандиозный концерт смогли зрители Первого канала.

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