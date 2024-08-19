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Указ подписали: с 18 августа приятный сюрприз ждет пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет

Указ подписали: с 18 августа приятный сюрприз ждет пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет

Указ подписали: с 18 августа приятный сюрприз ждет пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет Ольга ВайленкоС 18 августа пожилых граждан России ожидает приятный сюрприз: в различных регионах страны стартует новая программа, предоставляющая возможность бесплатно посещать городские достопримечательности.

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