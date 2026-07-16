Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Опять. Тысяча девятьсот тридцать девять

Опять. Тысяча девятьсот тридцать девять

Опять. Тысяча девятьсот тридцать девять Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Не страшно. Мы уже сдавались из-за Горбачёва, Ельцина. На секретных ядерных объектах дежурили амеры. Надеюсь, сейчас, выдержим. Однако, только главнокомандующий знает всё об экономической ситуации, о политической, активности &quot;пятой&quot; колонны в России.
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1 м.
Юрий Ильинов
Мы наступаем. Отставить панические настроения! Враг будет разгромлен.
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1 м.
Юрий Ильинов
Сейчас главный козырь ВСУ -- количество беспилотников. Покупают их и комплектующие в КНР. И мы тоже. Ничто не мешает нам купить больше. Только наличие средств.
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1 м.