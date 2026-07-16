Опять. Тысяча девятьсот тридцать девять

Юрий Ильинов

Не страшно. Мы уже сдавались из-за Горбачёва, Ельцина. На секретных ядерных объектах дежурили амеры. Надеюсь, сейчас, выдержим. Однако, только главнокомандующий знает всё об экономической ситуации, о политической, активности "пятой" колонны в России.