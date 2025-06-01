В Польше пройдёт второй тур выборов президента 1 июня

Политика как она есть

В воскресенье, 1 июня, в Польше пройдёт второй тур выборов президента. За пост главы государства борются кандидат от правящей Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский и директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий («Право и справедливость»).