Политика как он...
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Политика как она есть

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В Польше пройдёт второй тур выборов президента 1 июня

В Польше пройдёт второй тур выборов президента 1 июня

В воскресенье, 1 июня, в Польше пройдёт второй тур выборов президента. За пост главы государства борются кандидат от правящей Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский и директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий («Право и справедливость»).

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